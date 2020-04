Petrosino, la consigliera Pellegrino si sente esclusa e scrive…

“In un momento così difficile e particolare la politica dovrebbe limitarsi ad agire in silenzio, senza articoli sui giornali o sui social.

Ma ognuno sceglie la sua parte in un palcoscenico.

Non avrei mai voluto scrivere, e se lo sto facendo adesso è per chiarire come stanno le cose.

Il sindaco Gaspare Giacalone in ogni suo link sui social continua a parlare di grande esempio di “bella politica a Petrosino”, dove lui tiene aggiornati tutti i Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza sulle varie iniziative.

Queste le sue parole “abbiamo messo da parte ogni divisione per gestire insieme l’emergenza”.

Ma io Consigliera Comunale Indipendente ad oggi non sono stata mai informata di nessuna iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale.

Né il Sindaco tantomeno i componenti della Giunta, ma neanche il gruppo cambia Petrosino o il gruppo di minoranza Adesso il Futuro mi hanno mai chiamata per informarmi, e quindi non ho potuto dare il mio contributo per iniziative riguardante l’emergenza coronavirus, se non con iniziative personali come cittadina di questo Comune, preoccupata per quello che noi tutti stiamo vivendo.

Da parte mia continuerò a fare il mio lavoro per come ho sempre fatto rappresentando i miei concittadini con correttezza e serietà“.