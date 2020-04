Coronavirus nel trapanese, c’è la prima guarigione. Sale a 78 il numero dei tamponi positivi

Sale a 78 (5 in più di ieri) il numero di tamponi positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Nel dettaglio risultano così distribuiti: Alcamo 14; Castelvetrano 5; Erice 5; Valderice 8; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 21; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 2.

Sono invece 24 (uno in meno di ieri) i soggetti ricoverati tra il Sant’Antonio Abate e il Paolo Borsellino. A Trapani si trovano attualmente 11 pazienti al reparto Covid e uno in Terapia Intensiva. A Marsala 7 al reparto Covid, 2 in Terapia Sub Intensiva e 3 in Terapia Intensiva.

La principale novità odierna confermata dall’Asp è invece rappresentata dal primo caso di guarigione completa, riguardante un paziente di Trapani in isolamento domiciliare, negativizzato dopo periodo di quarantena. Restano fermi a 2 i decessi (ben al di sotto della media regionale per provincia).

Salgono a 1420 i tamponi effettuati (35 in più rispetto a ieri).