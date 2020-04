Dati Coronavirus 2 aprile: 2.477 nuovi positivi, 1.431 guariti e 760 morti

Nuova conferenza stampa al Dipartimento della Protezione Civile, del numero uno Angelo Borrelli. Fornito il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 2 aprile 2020.

I dati dimostrano come la curva contagi scenda e venga sopperita dall’ottima risposta delle guarigioni.

Si inizia con i nuovi positivi: +2.477 che portano il totale dei contagiati in Italia a 83.049 attuali; di questi, 4.053 si trovano in terapia intensiva, 28.540 sono ospedalizzati nei reparti Covid, mentre i restanti 50.456 (il 61%) sono in isolamento obbligatorio in casa con sintomi lievi se non asintomatici.

I guariti crescono in misura esponenziale, sono +1431 per un totale di 18.278. Ma ancora tanti morti: 760.

Al termine del suo discorso, Borrelli ha ringraziato l’inter force delle Forze dell’Ordine, le Forze Armate e l’Associazione Nazionale Alpini. Inoltre domani arriverà a Roma la task force di medici e infermieri per dare una mano nelle regioni italiane più colpite dal Coronavirus. Le tende pre-trige fuori dagli ospedali sono 790, mentre 151 sono quelle fuori dagli istituti penitenziari. Il Dipartimento ha raccolto sino ad oggi oltre 101 milioni di euro da investire nell’acquisto di strumenti sanitari.