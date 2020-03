Coronavirus nel trapanese, 72 tamponi positivi e 26 ricoveri tra Trapani e Marsala

Nell’ultimo giorno di un marzo quantomai difficile, risultano 72 i tamponi positivi in provincia di Trapani, secondo i dati dell’Asp.

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 13 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 9; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1.

Sono invece 26 i soggetti ricoverati, equamente distribuiti tra il Sant’Antonio Abate e il Paolo Borsellino. Nello specifico, a Trapani ci sono 10 ricoveri al reparto Covid e 3 in Terapia Intensiva. A Marsala, 8 al Covid, 3 in Terapia Sub Intensiva e 2 in Terapia Intensiva.

La conta dei decessi nel trapanese è ferma a 1 (un paziente marsalese).

I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono 1360.