Ospedale di Marsala, la Lega sollecita il sindaco a fare chiarezza

L’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala è stato individuato come Covid Hospital della provincia di Trapani ma, a causa delle continue lamentele da parte del personale sanitario sugli aspetti organizzativi e di management della crisi chiedo

La Lega di Marsala, attraverso il commissario Mauro Plescia, chiede al sindaco di fare chiarezza sulla situazione dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Il nosocomio lilybetano, com’è noto, è stato individuato dalla Regione come Covid Hospital, tuttavia da parte di alcuni operatori sanitari si sono registrati diversi rilievi critici sull’assetto organizzativo e sul management della struttura.

“Gli operatori sanitari – scrive Plescia – si trovano ad affrontare in prima linea la lotta contro il Coronavirus, esposti a un rischio elevato, ed è quindi necessario, e doveroso, che siano tutelati in merito a ciò, essendo i primi ad essere a contatto con persone risultate positive o sospette al Covid-19. E’ opportuna maggiore tutela e competenza nell’affrontare i problemi gestionali che si riscontrano all’interno del nosocomio”.

La nota della Lega di Marsala chiede inoltre che vengano ulteriormente rafforzati i controlli in città sul rispetto del decreto governativo.