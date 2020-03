Coronavirus in provincia di Trapani: 55 casi, due ricoveri in più a Marsala

Sale di poco, rispetto a ieri, il numero dei tamponi positivi e dei ricoveri nel trapanese. Questa la distribuzione territoriale certificata dall’Asp in merito ai 55 soggetti (due in più di ieri) che nel trapanese hanno contratto il Coronavirus: 14 a Salemi, 12 ad Alcamo, 9 a Trapani, 6 a Marsala, 3 a Campobello di Mazara, 2 a Castelvetrano e a Paceco, 1 a Erice, Valderice e Castellammare del Golfo.

I ricoverati passano dai 22 di ieri ai 24 di oggi, equamente distribuiti tra il Sant’Antonio Abate di Trapani e il “Paolo Borsellino” di Marsala. Proprio presso l’ospedale marsalese si sono registrati i due ricoveri in più rispetto a ieri, entrambi presso il reparto Covid. Sette sono in terapia intensiva (5 a Trapani e 2 a Marsala), mentre 15 sono al reparto Covid dei due nosocomi. Sono invece 31 i soggetti positivi al tampone in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni.

Complessivamente i tamponi effettuati sono 1002.