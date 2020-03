Dati Coronavirus 26 marzo: quasi 4.500 nuovi positivi, 999 i guariti e 662 morti

La consueta conferenza stampa della Protezione Civile, ci svela il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi 26 marzo 2020.

Dati altalenanti in questi giorni. Mentre si pensava che la curva di positivi fosse stazionaria, ecco che oggi arriva un picco di nuovi contagiati di 4.492, dove più di mille sono solo in Lombardia generando la preoccupazione del Governatore che si dice preoccupato perchè non si riesce ad arginare in Regione il virus.

Il totale positivi ad oggi è di 62.013, di questi 33.648 sono in isolamento perchè asintomatici o con sintomi lievi, 3.612 si trovano ricoverati in terapia intensiva e il resto è ospedalizzato nei vari reparti Covid d’Italia.

Il dato dei guariti è quello che ci conforta di più: siamo a +999 persone che sono guarite dal virus e che, se si trovavano in ospedale, possono raggiungere la propria abitazione ma sempre in regime di isolamento, perchè le ricadute possono esserci. Il totale di chi è riuscito a superare il Covid-19 è di 10.361.

Ma si contano ancora i deceduti. Il numero è sempre importante ma rimane stazionario rispetto ai giorni precedenti: 662 morti.

La Protezione Civile però non è negativa nel valutare i dati. C’è un piccolo incremento, è vero, ma è anche vero che c’è una ipotesi da valutare: un cumulo di tamponi e di risultati giunti in poche ore. Comunque la curva contagi sembra rallentare.