Dopo il crollo della scorse settimane, boom di donazioni del sangue. I dati di Marsala…

Boom di donazioni di sangue in Sicilia: nell’Isola l’Avis ha effettuato quasi 3mila prelievi dal 9 al 15 marzo, l’8 per cento in più rispetto all’anno scorso.

Gli appelli fatti dall’associazione, in Sicilia presieduta da Salvatore Mandarà, hanno funzionato. La nostra testata si era unita invitando per quanto è possibile i nostri lettori a donare il sangue, dopo il crollo di donazioni all’inizio dell’emergenza coronavirus.

Domenica 15 marzo infatti, il Centro nazionale sangue e Civis, il coordinamento delle associazioni di volontari, hanno registrato un impressionante afflusso di donatori in tutte le regioni e in particolare in Sicilia. La bacheca Sistra, che monitora le disponibilità e le carenze regionali, ha anche mostrato un surplus di quasi 900 sacche su tutto il territorio nazionale.

La provincia siciliana più solidale è Ragusa con 695 donazioni, seguita da Catania (409) e Messina (391). A Palermo sono stati 270 i prelievi, mentre Caltanissetta è l’ultima con appena 20 donazioni di sangue.

“Gli appelli hanno funzionato, grazie anche a testimonial del mondo dello spettacolo e della cultura che ci hanno dato una mano. C’è stata grande sensibilità verso questo tema delicatissimo per la salute di migliaia di pazienti che hanno il diritto alla vita”, ha detto Mandarà.

Al di sopra di ogni previsione anche il dato della provincia di Trapani.

Viene definito eccezionale anche il dato di Marsala.

Domenica scorsa 31 donazioni e 16 candidature. Molto positivo il dato di ieri, 23 prelievi e 16 candidature. Anche domenica prossima le prenotazioni che avvengono online hanno raggiunto livelli da record. Dall’Avis fanno sapere che la raccolta di plasma continuerà senza alcuna interruzione. Per fare un esempio in questi giorni la raccolta del plasma proveniente da donazioni è raddoppiata rispetto ad un periodo analogo precedente.