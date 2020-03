Cgil Trapani: “Un solo ospedale per il Covid-19. C’è carenza di kit”

“Individuare una sola struttura ospedaliera dedicata all’emergenza Covid-19 e garantire i dispositivi di sicurezza per i medici e per tutti coloro che operano nelle strutture ospedaliere”. La Cgil di Trapani interviene sulle criticità del sistema sanitario trapanese dettate dall’emergenza del Coronavirus.

“In provincia di Trapani – dice il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona – sono stati attivati i reparti Covid negli ospedali di Trapani, Marsala e Castelvetrano, ma nelle tre strutture non sono stati ancora individuati i percorsi differenziati per i pazienti Coronavirus positivi e per i casi sospetti. Comprendiamo – prosegue – che è un’emergenza straordinaria che richiede un’organizzazione a cui non si era preparati ma, in questo particolare e difficile momento, garantire sicurezza al personale medico, agli infermieri, a tutto il personale che opera negli ospedali e ai pazienti ricoverati negli altri reparti, è di vitale importanza. Per questa ragione è indispensabile che l’Asp individui una sola struttura ospedaliera per il Covid-19”.

La Cgil di Trapani interviene, inoltre, sulla carenza dei dispositivi di protezione individuale: guanti, maschere, camice idrorepellente, protezioni oculari, copricapo, camici monouso e soprascarpe/calzari.

“Medici e operatori sanitari – dice la responsabile del settore Sanità della Cgil di Trapani Antonella Granello – denunciano, anche nel nostro territorio così come tutti gli ospedali impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus, la carenza del kit di protezione. Coloro che sono impegnati in prima linea nei reparti Covid e nelle terapie intensive, ma anche coloro che operano negli altri reparti, devono lavorare in sicurezza a tutela della propria salute e di quella dei pazienti”. Ai medici, agli infermieri, a coloro che operano negli ospedali e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che garantiscono i servizi essenziali va la vicinanza della Cgil di Trapani.

A tutte le cittadine e a tutti i cittadini la Cgil rivolge, ancora una volta, l’invito a rimanere in casa nel rispetto delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.