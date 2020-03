Trapani: annullati la processione dei Misteri e gli altri riti

La sfida delle circostanze – una situazione sanitaria gravissima che ha comportato l’adozione di misure straordinarie in tutto il paese – e la consapevolezza della nostre responsabilità, pur nella differenza dei ruoli, il Vescovo di Trapani, il sindaco Giacomo Tranchida e il Presidente dell’Unione Maestranze hanno dovuto comunicare ai membri dei ceti delle Maestranze, ai fedeli e ai cittadini tutti, che con l’emergenza Coronavirus le cose quest’anno cambieranno di molto.

“Con profondo rammarico ma riconoscendo le priorità di questa situazione inedita che stiamo vivendo – comunichiamo che la processione dei “Misteri” del venerdì santo a Trapani viene annullata e con essa le processioni della “Madonna dei Massari” e “Madre pietà del popolo” del martedì e mercoledì santi, mentre la Chiesa delle Anime Sante rimane chiusa fino a nuove disposizioni governative. Con dati di realtà, nessuna istituzione al momento è in grado di poter prevedere quando l’emergenza sanitaria potrà rientrare, nè ci sono le condizioni per poter mettere in moto la complessa macchina organizzativa che sovrintende alla processione. Affrontiamo questo ulteriore sacrificio che ci viene chiesto come fedeli, come cittadini, come membri delle Maestranze con occasione d’ impegno per ritessere il senso della nostra comunità a partire dal nostro bene maggiore: la tutela della salute e della vita delle persone, soprattutto di quelle più fragili. Sarà cura della chiesa trapanese dare indicazioni, in comunione con la conferenza episcopale italiana e con la conferenza episcopale Sicilia, per lo svolgimento degli altri riti della Settimana Santa“.