Accoltellamento a Trapani, arrestato un diciottenne

Un 18enne trapanese, Salvatore Grammatico, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani. Il giovane, gravato da precedenti di polizia, è accusato di lesioni personali aggravate. Questi i fatti: l’arrestato, nel corso di una discussione per futili motivi avvenuta nella pubblica via, ha aggredito un 22enne ericino, colpendolo ripetutamente con un’arma da taglio. L’attività di indagine avviata immediatamente dai militari operanti, ha permesso di identificare e rintracciare l’aggressore, oltre che di reperire l’arma utilizzata durante l’aggressione, un coltello a farfalla della lunghezza totale di 18,5 cm.

In virtù degli inequivocabili indizi di colpevolezza raccolti dai militari dell’Arma, Salvatore Grammatico è stato dichiarato in arresto e, concluse le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in data odierna, ha convalidato l’arresto.

La vittima ha riportato diverse ferite da taglio sul torace e sul braccio sinistro ed attualmente si trova ricoverata presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, non in pericolo di vita.

Per entrambi i giovani è scattata la denuncia per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dai decreti governativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non avevano un comprovato e valido motivo per trovarsi fuori dalle proprie abitazioni al momento dell’aggressione.