Coronavirus,Bono degli U2 canta per medici ed infermieri in prima linea (Video)

Una canzone dedicata ai medici e agli infermieri in prima linea per sconfiggere il coronavirus. Questo il bel tributo che Bono Vox dei mitici U2 ha pensato di dedicare nel giorno di San Patrizio, il 17 Marzo, a quanti operano in prima linea nelle corsie degli ospedali. La rock star ha infatti composto un brano inedito per ringraziare i medici e tutti gli operatori sanitari specialmente italiani, ma anche irlandesi, impegnati ormai da più di un mese a fronteggiare questa emergenza mondiale. Bono Vox, noto per essere una delle più belle voci del rock, da puro irlandese quale è, ha portato una ventata di ottimismo e speranza. In questi tempi che ci costringono ad essere così “distanti e solitari”, la canzone di Sonny Vox, incita a cantare, a farsi sentire per vincere la lontananza, diffondere l’amore ed aspettare che tutto passi in fretta