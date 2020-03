Coronavirus, la situazione nel trapanese e il punto sugli ultimi contagi

Sono 6 gli ultimi casi di tampone positivo al Coronavirus accertati in provincia di Trapani. Un incremento che fa salire a 21 il totale, di cui 8 ricoverati tra il capoluogo e Marsala. In attesa di conoscere l’esito degli altri tamponi effettuati più recentemente (di solito passano 2-3 giorni tra la trasmissione a Palermo e la comunicazione degli esiti) possiamo considerarli numeri tutto sommato modesti, con una progressione non preoccupante rispetto a quella registrati in altre province siciliane (Catania su tutte). Proprio in questi giorni, alcuni esperti hanno ipotizzato la possibilità che il clima mite e la vicinanza del mare possano essere elementi favorevoli in tal senso. Ma, al momento, non ci sono elementi certi per avvalorare un’ipotesi di questo tipo.

Andando nel dettaglio tre nuovi casi si sono registrati a Marsala, dove pare che il contagio sia partito da un uomo di mezza età, entrato in contatto con una persona che era stata al Nord. Positivi anche altri due familiari, ma tutti e tre i soggetti si trovano in isolamento domiciliare e non risultano al momento affetti da sintomatologie particolarmente pesanti.

Un altro caso ad Alcamo (confermato in diretta facebook dal sindaco Domenico Surdi) e a Trapani, dove il contagiato pare sia un medico. Il sesto tampone positivo si è riscontrato a Salemi: in questo caso, pare che si tratta di un soggetto che aveva partecipato all’ormai “famigerata” festa tenutasi in un baglio di Castellammare il 5 marzo, dove un invitato proveniente dal Nord Italia potrebbe aver contribuito alla diffusione del virus.

Anche oggi, da parte delle istituzioni, è stato rinnovato per l’ennesima volta l’appello a mantenere il rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus e a restare quanto più possibile a casa.