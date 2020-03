Coronavirus e ospedali, Palmeri interroga Razza e Musumeci

Con una interrogazione rivolta al Presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore Ruggero Razza, la deputata regionale Valentina Palmeri, chiede chiarimenti e verifiche sui piani organizzativi, sulle metodologie adottate a da adottare nei Presidi Ospedalieri per affrontare l’emergenza Coronavirus.

“L’interrogazione – spiega la Palmeri – si è resa necessaria in seguito a diverse segnalazioni ricevute, secondo cui la trasformazione di alcuni reparti dei Presidi ospedalieri siciliani in reparti dove ospitare i contagiati di Coronavirus potrebbe non essere sufficientemente adeguata, così come la differenziazione dei percorsi o dei locali, misure di prevenzione necessarie per gli altri pazienti e il personale sanitario. Tra queste strutture figurerebbe anche l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove, dalle segnalazioni che stiamo ricevendo, occorrerebbero accorgimenti supplementari per migliorare le modalità di ricovero, cura e prevenzione. Pertanto chiediamo al Presidente della Regione e all’assessore Regionale alla Salute di verificare l’efficienza dei reparti, al fine di assicurare idonee metodologie di cura dei pazienti, nonché idonei sistemi atti a prevenire un eventuale contagio per il personale ospedaliero”. “Pur consapevoli della grave situazione, nonché del lavoro che si sta cercando di svolgere in ogni ambito istituzionale, è necessario dirimere ogni perplessità e rassicurare pazienti e personale ospedaliero. Non possiamo permetterci di essere impreparati e di farci travolgere dagli eventi a discapito della salute dei cittadini” – conclude Palmeri.