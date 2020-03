Addio code dai medici di base: la Protezione Civile dà il via libera alla dematerializzazione delle ricette

Nel corso dell’odierna conferenza stampa riservata agli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha annunciato di aver firmato l’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche. “Oggi ho firmato un’ordinanza che permetterà la dematerializzazione delle prescrizioni. Ci sarà un codice numerico che i pazienti indicheranno in farmacia e non bisognerà più andare dal medico di base”. La notizia era nell’aria da giorni (anche il rappresentante dello Snami di Marsala Biagio Valenti ne aveva parlato alla nostra redazione, ndr) ed era fortemente auspicata dai medici di base, presi d’assalto in queste settimane nonostante il Coronavirus. Così facendo, non sarà più necessario recarsi in farmacia con le ricette cartacee per il ritiro dei farmaci.

Tutto ciò, naturalmente, al fine di ridurre il numero di accessi nelle strutture e di limitare questi ultimi soltanto ai casi di emergenza o di coronavirus.