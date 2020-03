Inseguimento a Castelvetrano: il video

Diversi cittadini castelvetranesi hanno pubblicato video e foto di un inseguimento avvenuto ieri sera in città. Non è ben chiara la dinamica dei fatti, con ogni probabilità il conducente di un’auto non si sarebbe fermato all’alt di un posto di blocco e da lì è partita una corsa a tutta velocità per le vie di Castelvetrano, finchè la vettura non è stata bloccata da un’azione congiunta di Carabinieri e Polizia. Il giovane conducente è stato fatto scendere dalla macchina e portato via, presumibilmente in stato di fermo, dalle forze dell’ordine. Dai balconi di casa, i cittadini hanno seguito con partecipazione l’inseguimento, che pare sia durato diversi minuti.

Di seguito un montaggio video dell’inseguimento: