Coronavirus, Anci Sicilia chiede al governo un’ulteriore stretta sugli spostamenti

Anci Sicilia ritiene le attuali misure normative previste in ambito nazionale per contenere la diffusione del Covid-19 non ancora sufficienti a limitare in maniera efficace il numero dei contagi. Così, dopo un confronto con il presidente della Regione, Nello Musumeci, l’associazione che riunisce i Comuni siciliani ha formulato una serie di proposte.

“Siamo fermamente convinti – afferma il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando – che occorra perseguire, con ancora più determinazione, la strada già intrapresa di massima collaborazione istituzionale fra Regione ed Enti locali attraverso un costante scambio di informazioni.

Più in particolare, sulla base delle diverse sollecitazioni provenienti dai territori, Anci Sicilia ritiene necessario incidere in maniera maggiormente restrittiva sulle disposizioni attualmente previste: per gli spostamenti dei cittadini, anche per ragioni di lavoro; circa la tipologia di merci e sui servizi offerti dagli esercizi commerciali; rispetto agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali; sull’apertura dei mercati; sulla regolamentazione dell’attività dei venditori ambulanti; per la garanzia un trasporto locale in sicurezza.