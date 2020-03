Il sindaco di Marsala: “Domenica tutti a casa”. E ai supermercati: “Restate chiusi nei festivi”

Nuovo messaggio del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, che rinnova l’appello ai propri concittadini a limitare al minimo i propri spostamenti.

“Concittadini, ciascuno di noi, da alcuni giorni, è chiamato ad un grande senso di responsabilità per evitare di contagiarsi e contagiare gli altri. Ma occorre maggiore impegno da parte di tutti. Limitare ad una sola l’uscita da casa, se proprio necessario, è già qualcosa. Ma domani, Domenica, passiamo la giornata interamente a casa! Invitiamo amici e parenti a fare altrettanto. Chiamiamoli, inviamo un messaggio, scriviamo una chat con solo #iorestoacasa”.

In mattinata, il sindaco aveva invitato anche i vari supermercati della città a rimanere chiusi nella giornata di domenica, pubblicando sulla propria pagina facebook un ulteriore messaggio: “Cari gestori di supermercati, in questo momento, l’Italia tutta è bloccata e il mondo intero sta adottando le stesse misure di restrizione. La Cina, con limiti ancora più restrittivi, sembra che stia riuscendo a bloccare l’ulteriore espandersi del Coronavirus e stia ritornando gradualmente alla normalità. Da noi, in Sicilia, ancora non c’è stato il picco del contagio, che si aspetta da un giorno all’altro. In questo momento è fondamentale il contributo di ciascuno di noi, per evitare la diffusione del Covid-19. Pertanto, vi invito accuratamente, almeno la domenica e i giorni festivi, a non aprire i battenti. Del resto, nel decreto precedente, era previsto che il sabato, la domenica e i giorni festivi sareste dovuti restare chiusi. La salute vale più del legittimo guadagno. Rivolgo inoltre a voi, alle farmacie e ai panettieri, l’invito ad effettuare servizio a domicilio. Entrambe le scelte permetteranno di garantire una maggiore sicurezza per voi, i vostri dipendenti, le vostre famiglie e l’intera collettività. E sono convinto che tutti i cittadini marsalesi apprezzerebbero questi gesti.Noi, come Amministrazione Comunale, abbiamo chiuso tutto ciò che era nelle nostre possibilità, preso tante iniziative per ridurre i contatti tra le persone e stiamo sanificando la città. Ma tutto questo non è sufficiente, se i cittadini continueranno a uscire da casa”.