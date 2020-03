Coronavirus in provincia di Trapani: tre i ricoveri, sette in isolamento domiciliare

Primo aggiornamento dell’Asp di Trapani per la giornata di oggi. Allo stato attuale le persone ricoverate risultano 3 in provincia, tutte al Sant’Antonio Abate di Trapani. Due sono in rianimazione (l’insegnante marsalese e il dipendente Asp di Alcamo), uno si trova presso il reparto di pneumologia che accoglie i Covid-19 che sono in grado di respirare autonomamente. Sette sono invece i soggetti risultati positivi ai tamponi e allo stato attuale in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni: uno a Mazara del Vallo, uno ad Alcamo e cinque a Trapani.

L’Asp, che stamattina ha invitato gli organi di informazione ad attenersi alle notizie ufficiali provenienti dall’azienda, raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.