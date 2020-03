L’emergenza riparte dal digitale: l’elenco dei servizi gratis, dalle ricariche ai quotidiani, dai libri ai film

L’emergenza Coronavirus ha risvegliato il tema nonché l’uso della digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese. Aziende ed associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti in questo periodo in cui tutti devono restare a casa, come consigliato e in alcuni casi ordinato dal decreto ministeriale. Da qui è partita l’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Partiamo dalla Wind. Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. Il cliente verrà avvisato con un sms.

Amazon Web Services (AWS) mette a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, Organizzazioni non governative e non profit, Startup e Imprese impattate dall’emergenza COVID-19 i propri servizi di cloud computing (attraverso crediti promozionali AWS), il proprio supporto e la propria assistenza. Per partecipare è possibile inviare una mail a itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza.

Italyeatfood offre a tutti i produttori di prodotti enogastronomici gratuitamente per 3 mesi il servizio di b2c e b2b nella propria piattaforma digitale. Mail: emergenzacoviditalia@italyeatfood.it

La Tim offre ai suoi clienti GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo. I clienti possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione TIM Party. Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili chiamando il Servizio Clienti 187.

A disposizione 50.000 abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo Mondadori. Il servizio consente la lettura delle riviste in formato digitale. Testate disponibili a scelta tra: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni. Per informazioni: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

Per tutti gli italiani, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga. Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it.

Vodafone Business è al fianco di tutte le imprese, P. IVA ed istituzioni italiane per facilitare l’adozione del lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. L’attivazione è automatica al ricevimento di un sms.

Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, offre due mesi gratuiti di prova del servizio. A partire dal 7 marzo, chi si registrerà su infinitytv.it potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi.

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili per tutta la community di Fastweb di clienti mobile 1 milione di Giga gratuiti da condividere sino all’esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nella loro offerta. Il plafond di dati a disposizione nel piano tariffario si fermerà e i clienti potranno utilizzare il traffico dati condiviso.

ShippyPro è una piattaforma di spedizioni completa per le aziende e-commerce che permette di gestire Spedizioni, Tracking e Resi dei propri ordini in maniera semplice e efficace per le aziende e-commerce italiane. A disposizione gratuitamente per i prossimi 3 mesi. E’ possibile creare un account gratuito direttamente dalla pagina: https://www.shippypro.com/register.html

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani mette a disposizione gratuitamente l’offerta di contenuti e di strumenti della propria piattaforma per la didattica digitale. Visitare il sito “Treccani Scuola”

Editoriale Nuova Ecologia mette a disposizione dei lettori l’accesso gratuito alle versioni sfogliabili su tablet e pc delle sue riviste Nuova Ecologia e QualEnergia.

Ed ancora offerte da WeSchool, Cisco, Shellrent, Kiber, Bluelink, #ioleggohystrio, corse gratuite mezzi Helbiz, ma anche Microsoft, Connexia, You Can Print, Posta Elettronica Certificata – PEC Legalmail InfoCert, Servizio del Libro Parlato Lions, IP PBX – Centralino Virtuale, Dire: Accesso gratuito al notiziario sanità.

Anche La Repubblica sta mettendo a disposizione 25.000 abbonamenti gratuiti in versione digitale. Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale qualificato, G Suite, Centralino.eu, La Stampa, Bertoni Editore, Film Tv, Il Saggiatore – ebook in regalo.

Tutte le aziende e i servizi offerti al sito: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/