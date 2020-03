Brucia una discarica abusiva ad Amabilina, intervengono i Vigili del Fuoco

L’emergenza Covid-19 non ferma i piromani. Questo pomeriggio, a Marsala, si è infatti sviluppato un incendio ad Amabilina, in una zona distante dal centro abitato. Uno dei pochi passanti, viste le restrizioni alla circolazione previste dal DPCM del governo Conte, ha segnalato la coltre di fumo nero presente in loco al distaccamento di corso Calatafimi dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, gli operatori hanno velocemente estinto il rogo, originato da una delle tante discariche abusive presenti nell’area.