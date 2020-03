Coronavirus, a Marsala il Consiglio comunale si riunisce “a porte chiuse”

Il Consiglio comunale di Marsala si riunirà questo pomeriggio “a porte chiuse”. Lo ha annunciato il presidente Enzo Sturiano, in seguito alla decisione presa nel corso della Conferenza dei Capigruppo tenutasi in mattinata. Una situazione anomala, che si era già verificata qualche mese fa, in occasione della seduta dedicata alla discussione sulla relazione finale della commissione d’inchiesta sui servizi sociali a Marsala. Stavolta, la decisione non riguarda la delicatezza degli argomenti all’ordine del giorno, ma le disposizioni in materia di Coronavirus.

“Ciò – scrive Sturiano – nel rispetto di quanto previsto dai vari Decreti Ministeriali in materia di contrasto all’emergenza Covid-19 e, in particolare, l’ultimo DPCM dell’8 marzo 2020, per garantire la distanza minima di un metro da un soggetto all’altro all’interno dei locali. La pubblicità della seduta odierna di Consiglio Comunale, malgrado la riunione si svolgerà a “porte chiuse”, senza cioè presenza di pubblico in sala, verrà assicurata dalla diretta streaming a cura del personale dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale che, come sempre, tutti i cittadini e quant’altri siano interessati potranno seguire collegandosi sul canale Youtube della Presidenza del Consiglio Comunale di Marsala e seguendo tutte le indicazioni ivi contenute. Si comunica altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito nel corso della riunione che, al fine di limitare la durata della seduta consiliare, verranno trattati solo gli argomenti più urgenti inseriti all’ordine del giorno”.

La decisione presa dalla conferenza dei capigruppo si estende anche alla seduta consiliare di mercoledì 11 marzo e, comunque, fino a quando sarà in vigore il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto sabato notte dal premier Giuseppe Conte.