Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia, in un giorno 18 casi in più

La Regione comunica che sono 53 i casi positivi registrati in Sicilia, secondo i dati aggiornati alle 12 di oggi orario quotidiano di comunicazione dei dati. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 53 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. Rispetto alla stessa ora di ieri sono 18 in più i casi accertati.