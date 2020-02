Fly Volley Marsala: respinto il ricorso dell’Albaverde. Marino: “Nostra vittoria meritata”

“Comunichiamo con piacere ai nostri sponsors e tifosi che il Giudice Unico Sportivo della Fipav ha rigettato il ricorso presentato dall’Albaverde Caltanissetta, per un vizio formale nella redazione del referto di gara”. A comunicarlo è il Presidente della Fly Volley Marsala, Roberto Marino, in merito alla gara giocata contro l’Albaverde che aveva fatto ricorso per una presunta irregolarità nel corso della partita.

Marino continua: “Al di là di ogni polemica, il vero giudice di gara è stato il campo, che ci ha visto vittoriosi in entrambe le gare di andata e ritorno. La Fly Volley si è sempre distinta per la correttezza e lealtà sportiva dimostrata in ogni circostanza.

Ci siamo misurati con un avversario, come l’Albaverde, molto ostico e che ha dimostrato tutto il suo valore, meritando in pieno il posto che occupa in classifica. Grande plauso alle nostre atlete e al nostro tecnico per le splendide prestazioni sfoderate in questo campionato, che ci hanno permesso, ad oggi, di essere imbattuti, con 13 successi su 13 gare disputate, di restare ben saldi al primo posto in classifica e di avere raggiunto la semifinale di Coppa Sicilia”.