Al Comune di Petrosino arrivano veicoli e scooter elettrici

Sono arrivati i veicoli elettrici per il Comune di Petrosino. “Continuiamo il nostro impegno sulla riduzione di emissioni di anidride carbonica – ha dichiarato il sindaco Gaspare Giacalone sul suo profilo Facebook -. Oltre alla vettura, anche 5 scooters per i nostri Vigili urbani e collaboratori dell’Ufficio Tecnico. Anche questo è il risultato di un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Ambiente per 44 mila euro. Lasciamo un mondo migliore per le future generazioni”.

Diversi i progetti finanziati e che sono già diventati realtà: tre Cantieri di Lavoro per un totale di 150mila euro grazie a un finanziamento regionale; conversione a LED degli impianti di illuminazione al Municipio per 70 mila euro (finanziamento statale); mobilità sostenibile per un totale di 44 mila euro grazie a finanziamento del Ministero dell’Ambiente.