“Giochi d’Inverno – Trapani in… Sport”, terminata la prima edizione

Si è svolta nel weekend, terminando ieri, la manifestazione “Giochi d’Inverno – Trapani in… Sport” organizzata dall’associazione Kubo Eventi. Il PalaConad di Trapani si è trasformato nel regno degli sport “minori”, spesso troppo poco pubblicizzati. Tennis da tavolo, braccio di ferro, pattinaggio a rotelle, kick boxing, k1, danze sportive, pole dance e scherma hanno animato l’evento che ha raccolto numerosi partecipanti e un pubblico curioso. È stata una festa per i tantissimi giovani che si sono confrontati che per la prima volta si sono potuti esibire nel palazzetto Comunale di Trapani.



Giacomo Mineo, rappresentante della associazione Kubo Eventi dichiara: “Siamo molto soddisfatti di come si è sviluppata la manifestazione. Tutte le discipline hanno avuto modo di effettuare e realizzare le loro dimostrazioni in un palcoscenico meraviglioso come quello del PalaConad. Ringraziamo il Comune di Trapani per il patrocinio, la Pallacanestro Trapani per la disponibilità ma anche tutti coloro che hanno permesso che l’evento si sviluppasse nel pieno della sicurezza come il Soccorso del dottore Aceto con le ambulanze, i volontari della Protezione Civile magistralmente guidati dal signor Caronia e la Società Mediterraneo Medici Sportivi rappresentata dal dottore Francesco Sieli. Grazie anche agli sponsor che hanno permesso tutto ciò e nel dettaglio: OnOff di Salvatore Martinez, Kia Automondo e il Villaggio Kartibubbo. Hanno contribuito anche Mazara Gomme, Sinatra e Fontalba. Siamo sicuri che futuro la Kubo Eventi riproporrà eventi di questo tipo per promozionare questi sport per permettere ai giovani di inserirsi nel mondo dello sport”.