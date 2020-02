Coronavirus, Lo Curto chiede attenzione per il ritorno in Sicilia dei fuori sede

Con una nota inviata agli organi di stampa, la capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto interviene sulla gestione del Coronavirus in Sicilia, chiedendo particolare attenzione ai flussi in entrata, anche per quanto riguarda i fuori sede.

“Non essendo possibile emettere ordinanze che siano sproporzionate rispetto al decreto legge varato dal Governo nazionale, mi permetto di invitare il Presidente della regione Nello Musumeci a sollecitare tutti i corregionali che per qualsiasi motivo rientrassero in Sicilia da luoghi oggetto dei focolai e dalle regioni in cui ad oggi si sono registrati contagi da coronavirus ad informare le autorità sanitarie. Sta crescendo un allarme legato alla chiusura delle scuole per una settimana in Lombardia, Veneto e Piemonte dove insegnano tantissimi docenti siciliani che, per il blocco delle lezioni, potrebbero decidere di rientrare temporaneamente nella nostra regione. Il mio appello al presidente Musumeci è volto a stimolare un messaggio del governo regionale attraverso gli organi di informazione e le pagine social della Regione Siciliana finalizzato ad avvertire quanti rientrano nella nostra terra ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative e delle autorità sanitarie. So già, poiché informata dal presidente della Regione, che oggi pomeriggio in un vertice convocato dal Governo regionale si valuteranno assieme ad Anci Sicilia i provvedimenti che si rendessero necessari da parte dei sindaci a salvaguardia della salute dei cittadini”.