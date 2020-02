Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato diversi atti, odg e mozioni

Comunicazioni, atti di indirizzo e mozioni. Questi gli argomenti di lavoro del Consiglio comunale di ieri pomeriggio che è rimasto in aula per quasi tre ore. Nel corso delle comunicazioni il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ha posto la sua attenzione sul difficile momento che sta vivendo il Marsala Calcio, il cui futuro non appare certo sereno. La seconda carica istituzionale cittadina ha in particolare chiesto all’Amministrazione Di Girolamo di farsi promotrice, per la prossima settimana, di un incontro con i vertici societari sul sodalizio calcistico lilbetano per chiarire effettivamente come stanno le cose. Al tempo stesso Sturiano ha espresso solidarietà e vicinanza a tutti i componenti dello staff della squadra per l’attaccamento dimostrato nei confronti della “maglia” e per essere scesi in campo anche se non percepiscono da alcuni mesi lo stipendio.

Nel corso dei lavori di ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha anche esaminato e approvato diverse mozioni e atti d’indirizzo.

Preliminarmente ne sono stati adottati due proposti da altrettanti consiglieri direttamente in aula.

Il primo ha riguardato il mantenimento dell’Agenzia dell’Istituto Bancario “Intesa San Paolo” nella borgata di Paolini. L’atto indirizzo proposto dal consigliere Giuseppe Milazzo è stato approvato all’unanimità con i voti positivi dei 17 consiglieri in quel momento presenti in aula.

Successivamente il consigliere Antonio Vinci ha presentato un altro atto d’indirizzo su una maggiore celerità nel rilascio dei certificati urbanistici da parte degli uffici di competenza. Anche questo atto è stato approvato all’unanimità.

Si è proceduto quindi con il prelievo e la discussione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno dei lavori.

Nell’ordine, sono stati prelevati e votati i punti:

23 – O.d.G.: rinnovo Convenzione con la Camera di Commercio (approvato unanimità);

22 – O. d. G.: biglietto museale unico e apposito Regolamento (sono intervenuti la proponente Federica Meo e il vicepresidente del Consiglio comunale Arturo Galfano – approvato all’unanimità);

50 – Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019: Acquisto Mezzi di Trasporto per Disabili (approvato all’unanimità);

52 – Atto di Indirizzo: riapertura del Decumano Massimo (ritirato poiché superato);

43 – Atto di Indirizzo: costituzione di una biblioteca nella zona nord (approvato con 14 voti favorevoli e 1 astenuto);

45 – Atto di Indirizzo: potenziamento sede decentrata della Biblioteca Comunale “S. Struppa” presso Terrenove Bambina (Approvato all’unanimità dai 15 consiglieri presenti in aula).

Infine il Consiglio ha anche prelevato, riservandosi la trattazione nella prossima seduta di Consiglio comunale, la delibera riguardante la Mozione “ex art.59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Acquisizione al Patrimonio comunale delle aree destinate a sede stradale in località Birgi Sotano – art.31, comma 21, della Legge 448/1998. Accertamento in via amministrativa della proprietà per usucapione ex art 118 del Codice Civile” presentata dal consigliere Aldo Rodriquez.

I lavori sono stati aggiornati dal presidente Sturiano a mercoledì prossimo, 26 febbraio, alle ore 16,30.