Gli Scout Marsala 2 “si riprendono” Villa Gaia con un evento

La comunità capi Scout del Marsala 2 ha organizzato la Giornata del Pensiero. “Quest’anno il nostro pensiero, insieme a quello di tanti altri gruppi scout e non, è rivolto alle sedi che sono state incendiate in Sicilia e che, purtroppo, ci hanno visti coinvolti in prima persona”, dicono. Pertanto in occasione di questo evento molto importante per gli Scout lilybetani, verrà aperta la sede di Villa Gaia, nel Fossato Punico tra le vie Amendola e Anca Omodei, domenica 23 febbraio a partire dalle 10.30.

Qui verrà celebrata la Santa Messa e successivamente, con le famiglie dei ragazzi, prenderanno il via le attività per cercare di rendere ancora più fruibile la sede. Villa Gaia infatti, nei mesi scorsi, ha subito un incendio, molto probabilmente doloso, che non ha consentito il proseguo delle iniziative. Ecco perchè in questa Giornata speciale, si cercherà di sensibilizzare alla ripresa dei lavori di ristrutturazione – a carico degli Scout Marsala 2 – una volta che avranno ottenuto il comodato d’uso dal Comune. Il motto della campagna nazionale è #piùbellediprima.