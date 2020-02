Arrestato per mafia Giuseppe Costa, fratello della vedova Schifani. La donna: “Sono devastata”

La sorella, Rosaria Costa, era diventata uno dei simboli della lotta alla mafia, quando il 23 maggio del 1992 un attentato di Cosa Nostra uccise sulla A29 per Capaci, il magistrato Giovanni Falcone e la sua scorta. Tra questi anche il marito di Rosaria, Vito Schifani.

“Loro non cambiano”, gridava Rosaria durante il funerale del magistrato, del marito e di tutta la scorta. No, non cambiano. Ma lei adesso ne sta pagando il prezzo più alto e drammatico oltre la perdita del giovane marito.

E’ stato infatti arrestato a Palermo ieri, nel corso di un’operazione della DIA, denominata “White Shark”, il fratello di Rosaria, Giuseppe Costa, con l’accusa di aver riscosso il pizzo per il clan dell’Arenella. Arrestato “… per avere fatto parte – come scrive il gip – della famiglia mafiosa di Vergine Maria, mantenendo rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie, nell’interesse primario dell’organizzazione mafiosa; per avere organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti estorsivi nei confronti di imprenditori commercianti della zona”.

Rosaria Costa, dopo i fatti della Strage di Capaci ha ricostruito pian pano la sua vita altrove, col figlio piccolo e costruendosi un’altra famiglia. D’altronde allora aveva solo 22 anni.

Dell’arresto, Rosaria ha detto, a La Repubblica, solo queste parole: “Sono devastata per tutto questo. È come se mio fratello fosse morto ieri, purtroppo. Ma la mafia non mi fermerà”.