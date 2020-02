“L’uomo della Sindone”, incontro nella Chiesa San Matteo con il Centro Internazionale di Torino

Mercoledì 11 marzo alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale San Matteo di Marsala, verrà presentato l’evento “L’uomo della Sindone”. Si parlerà degli studi scientifici in corso e cosa il telo sindonico comunica alla fede cristiana. Per la prima volta in Provincia di Trapani si terrà un incontro promosso dal Centro Internazionale di Torino e coordinato dalla Delegazione Sud Italia di studi sulla Sindone. Dopo i saluti e la presentazione del parroco seguirà una prima parte di riflessione catechetica che prenderà spunto dal versetto “vide e credette” (Gv 20,8) e una seconda parte storico scientifica sulla Sindone e gli studi che finora sono stati effettuati sul telo.

Per l’occasione verrà esposta una copia 1/1 della Sindone. L’incontro diventa una preziosa occasione per viverre la quaresima e prepararsi alla Pasqua con l’immagine dell’uomo della Sindone. L’incontro vede i saluti del parroco Don Alessandro Palermo, l’intervento di Carmelo Caruso dell’Associazione Sacra Sindone San Cipirello e di Roberto Vitale della Delegazione Sud Italia del Centro Internazionale di Torino.