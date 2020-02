Marsala, i Cinquestelle in piazza sul taglio dei vitalizi: i portavoce spiegano la manovra (VIDEO)

Piazza Matteotti affollata, sabato pomeriggio, nonostante il freddo pungente. A partire dalle ore 16, nel continuo affluire di gente incuriosita, si è svolto l’incontro con i cittadini organizzato da tutti i MeetUp Cinquestelle della provincia di Trapani. L’evento ha avuto come scopo e motore trainante uno dei tanti temi scottanti che in questi giorni tengono banco sui giornali, ovvero il taglio dei vitalizi non del tutto andato a buon fine in Sicilia secondo il Movimento Cinquestelle. Si è tornati dunque a parlare di casta e di privilegi, di sperequazione sociale e di ingiustizie, di welfare e di reddito di cittadinanza ma anche di lotta all’evasione fiscale e lo si è fatto scendendo in piazza, come del resto è nello stile del Movimento Cinquestelle.

Aldo Rodriquez e Nuccio Di Paola

Sui volantini distribuiti al gazebo, campeggiavano le foto molto significative di percentuali non rispettate riguardanti il controverso taglio dei vitalizi. Da un meno 30% auspicato dal Movimento Cinquestelle a un effettivo e non proprio entusiasmante 9% realizzato per volere del presidente della Regione Siciliana Musumeci e del presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè. Tanti i nomi e i volti noti presenti dentro ed intorno al Gazebo di Porta Mazara. Non poteva mancare il “padrone di casa”, il consigliere marsalese Aldo Rodriquez che recentemente ha dato la sua disponibilità a candidarsi come sindaco della città. Rodriquez, sollecitato sul motivo dell’incontro, ha illustrato nella video intervista anche i punti focali della manovra Cinquestelle.

Vincenzo Maurizio Santangelo

Fra i big del Movimento pentastellato, il senatore Maurizio Santangelo che ha tra l’altro anche rilasciato una sua dichiarazione, i deputati Caterina Licatini, Vita Martinciglio, Antonio Lombardo, Angela Raffa ,Antonio De Luca, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Valentina Palmeri e il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. Ieri pomeriggio, il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, ha fatto visita alla sede marsalese del Movimento, in via Trapani. Il viceministro ha incontrato gli attivisti storici del Movimento ed ha ribadito la propria vicinanza al MeetUp considerato “la linfa vitale” dei Cinquestelle.