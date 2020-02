Due incidenti a Marsala: sulla Sp 21 scontro auto-moto, in via Mazara sviene un uomo

Due incidente in pochi minuti a Marsala. Il primo è avvenuto in contrada Spagnola, allo svincolo tra Villa Genna e la SP 21. Un’auto stava per immettersi nella strada principale, quando una grosso moto è sopraggiunta con direzione da Trapani verso Marsala. Lo scontro tra i due mezzi non è stato evitabile e l’uomo a bordo della moto di grossa cilindrata è finito sul selciato. Per fortuna indossava il casco regolamentato, si è ferito al volto ma ha subito, pare, gravi conseguenze, rimanendo sempre cosciente.

L’incidente è stato rilevato dalle Forze dell’Ordine ed è stata richiesta anche un’ambulanza per trasportare il ferito al Pronto Soccorso locale.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via Mazara, all’altezza del numero civico 130, nei pressi del Bar Europa. Una Mercedes grigio chiaro sembra aver tamponato una Kia blu, provenienti entrambi dalla stessa direzione. Per il forte impatto, dalla Kia sono esplosi gli airbag e il giovane uomo seduto nel lato passeggieri è svenuto probabilmente per il trauma dell’urto. E’ stato prontamente soccorso dal 118, mentre sul posto sono intervenuti i vigili urbani. L’arteria stradale è stata bloccata per consentire i rilevamente e i soccorsi e il traffico è notevolmente rallentato.