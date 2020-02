Scomparso Lorenzo Li Causi, uno dei fondatori del Movimento apostolico ciechi di Marsala

Scomparso uno dei storici soci marsalesi del Movimento Apostolico ciechi.

“Lorenzo Li Causi – afferma in una nota il presidente Antonio Struppa – è stato componente della nostra organizzazione per quasi trenta anni. Lo ricordiamo con affetto come quando era solito allietare con le sue poesie i momenti di fraternità. Attraeva l’attenzione e in ogni occasione conviviale della nostra associazione, veniva richiesto il suo intervento. Il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile nel cuore di tutti i socio, del direttivo e mio personale Alla famiglia rivolgiamo le più sentite condoglianze”.