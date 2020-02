In funzione a Petrosino la nuova e più moderna Casetta dell’Acqua

E’ entrata in funzione la nuova “Casetta dell’Acqua” a Petrosino. Il distributore automatico di acqua potabile è stato collocato nei pressi del Parco della Pace, nello stesso posto dove si trovava la precedente “Casetta”. L’impianto è un moderno distributore di acqua che può essere liscia, gassata e refrigerata. L’utilizzo da parte dei cittadini avverrà tramite un’apposita scheda, per cui sarà possibile procedere all’acquisto e alla ricarica presso l’isola ecologica comunale, o più semplicemente con le monete come qualsiasi altro distributore automatico.

“L’installazione del distributore – evidenzia l’Assessore Roberto Angileri – consentirà ai cittadini di avere un’acqua più sana e pulita, ma anche di ottenere un risparmio economico, e, allo stesso tempo, di ridurre la quantità di imballaggi in plastica derivanti dall’utilizzo dell’acqua minerale in bottiglia”.