Abbiamo pensato a un modo piacevole per trascorrere insieme le 5 serate del 70° Festival di Sanremo, la kermesse che è un pezzo di storia della musica e della televisione italiana.

Così è nata l’idea “Itaca Chiama Sanremo”: abbiamo chiesto a 5 musicisti del nostro territorio, 5 personalità musicali diverse, ognuna con il proprio background, i propri ascolti e la propria storia, di commentare una serata a testa del Festival di Sanremo. E hanno accettato.

In Alto da sx: Mauro Carpi e Aldo Bertolino – in Basso da sx: Gino De Vita, Gregorio Caimi e Pierpaolo Marino

A commentare, esprimere il proprio voto e, perchè no, a lanciare qualche provocazione, saranno: il violinista Mauro Carpi (per la prima serata in onda su Rai Uno questa sera), il trombettista Aldo Bertolino (domani, seconda serata), il chitarrista Gino De Vita (giovedì 6 febbraio), il chitarrista e fondatore de “I Musicanti” Gregorio Caimi (venerdì 7), il cantautore Pierpaolo Marino (sabato 8 febbraio per la finale).



Seguite le nostre pagelle post-Sanremo e dite la vostra insieme a noi!