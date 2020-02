Congresso delle professione tecniche a Marsala: “Dialoghiamo con le istituzioni sulla sostenibilità”

“Promuovere azioni sinergiche per progettare un percorso di crescita globale, implementare politiche e procedure per una sostenibilità diffusa e rilanciare il ruolo di interlocutori istituzionali per promuovere politiche concrete di sviluppo territoriale sostenibile”: sono questi, in sintesi, gli obiettivi emersi nel corso del 2° Congresso del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani che si è svolto venerdì 31 gennaio presso l’Isiss “Abele Damiani” di Marsala e che ha visto la partecipazione di numerosa platea di professionisti.

I punti focali dei vari interventi e contributi sono stati riassunti all’interno della mozione letta ed approvata, al termine dei lavori congressuali, da tutti gli 8 Ordini e Collegi professionali che compongono il Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani: Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, Geometri, Periti Agrari, Periti Industriali, Agrotecnici.

La mozione sarà presentata al Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e vuole essere il punto di partenza per istaurare un dialogo costante fra cittadini, professionisti ed istituzioni.

Esperienza unica sul territorio siciliano, il Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani, è nato nel 2017 con l’obiettivo di lavorare in maniera sinergica per affrontare le tematiche più urgenti per il territorio tra cui proprio la sfida della sostenibilità.

Da qui la scelta di dedicare il Congresso al tema “Le professioni tecniche per la sostenibilità del territorio”. Gli illustri relatori hanno analizzato il concetto di sostenibilità sotto molteplici punti di vista: rapporto fra uomo e ambiente, spazi urbani, geotermia, consumo del territorio e delle acque, economia circolare, blue growth, ciclo dei rifiuti, sicurezza alimentare, biodiversità, agricoltura biologica, qualità della vita.

Ogni contributo è stato il tassello di una riflessione a 360 gradi, utile nell’esercizio quotidiano della professione. Da più parti è emersa la necessità di un cambio di rotta decisivo e sinergico nel mondo di progettare ogni intervento.

“Abbiamo messo insieme le eccellenze della varie professioni. – spiega il Dott. Francesco Parrinello, Portavoce del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani – Riteniamo che oggi non possiamo più agire come abbiamo fatto fino ad ieri. Le competenze trasversali che solo con l’unione possiamo raggiungere sono condizione fondamentale per lo sviluppo di un sistema nuovo di pensare ed agire, un modo più sostenibile, inclusivo ed equilibrato. In futuro serviranno ancora nuove competenze e probabilmente nuove professionalità. Riteniamo che in questo contesto sia necessario un dialogo incessante con le Istituzioni”.