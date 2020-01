Sul carcere di Trapani i Cinque Stelle danno seguito alla visita ispettiva

Dopo la “visita” ispettiva dei giorni scorsi della delegazione del Movimento 5 Stelle al carcere di Trapani, arriva una nota del senatore trapanese Vincenzo Santangelo.

Nella giornata di ieri ho depositato ufficialmente l’atto ispettivo indirizzato al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, proprio per cercare di pervenire al tanto “atteso” incremento della pianta organica del personale della Polizia Penitenziaria, presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Non per caso ho voluto proprio ieri depositare l’atto ispettivo, in occasione dell’intitolazione della piazzetta antistante la stessa Casa Circondariale di Trapani a Giuseppe Montalto, (l’Agente Scelto della Polizia Penitenziaria ucciso per volere della mafia trapanese il 23 dicembre 1995), per rivolgere la giusta attenzione e gratitudine, sia a chi ha perso la vita nell’espletamento del servizio e per chi ancora oggi continua a metterla a rischio, svolgendo il prorpio dovere e lavoro nel rispetto delle istituzioni e della divisa.

Anche il Ministro Bonafede, ieri con un messaggio ha fatto sentire la propria vicinanza ai familiari di Giuseppe Montalto. Il Ministro alla fine del suo messaggio ha detto: “l’occasione mi è gradita per rivolgere un grazie di vero cuore all’intera squadra del Corpo della Polizia Penitenziaria che ogni giorno, anche a prezzo di incorrere in rischi molto alti, assicura un contributo fondamentale alla difesa e alla legalità e alla sicurezza di tutti i cittadini.”

Questo dimostra l’attenzione del Ministro al Corpo della Polizia Penitenziaria e adesso, dopo aver fatto pervenire ufficialmente i dati raccolti nella visita ispettiva dello scorso 24 gennaio, attendiamo un riscontro urgente dallo stesso. E’ importante intraprendere con la direzione penitenziaria, una programmazione di implementazione del personale della pianta organica dell’istituto penitenziario “Pietro Cerulli” di Trapani, così come previsto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), al fine di migliorare il funzionamento delle mansioni dei servizi nonché per garantire la sicurezza dei lavoratori e la normale sorveglianza dei detenuti“