Inaugurato a Marsala Chocomoments, delizie da tutta Italia in Piazza

La “Fabbrica del Cioccolato” è stata inaugurata questa mattina all’interno dell’evento Chocomoments 2020. La mostra del dolce per eccellenza, con gli stand dei pasticceri provenienti da tutta Italia, sono stati installati in Piazza della Repubblica e in via Garibaldi.

All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Agostino Licari, gli assessori Rino Passalacqua e Clara Ruggieri, il dirigente Giuseppe Fazio, il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone assieme ad altri espositori della mostra mercato che si svolgerà fino a domenica 2 febbraio. Nelle quattro giornate, il cacao sarà protagonista in laboratori per bambini e adulti, cooking show e lo spettacolo della tavoletta da guinness dei primati: lunga 15 metri. Sabato e Domenica, dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato” (partecipazione è a pagamento, con prenotazione alla mail giancarlo.maestrone@gmail.com).