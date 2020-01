Calcio a 5: il Marsala si impone sul Monreale per 3 a 4

Nella gara valida per la 16ª giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, arriva la terza vittoria consecutiva per il Marsala Futsal, il quale si è imposto con il punteggio di tre a quattro; rimontando nella ripresa, il doppio svantaggio maturato nel corso del primo tempo. Una vittoria per il Marsala che assume toni veramente importanti, ottenuta contro una delle squadre meglio attrezzate di questo campionato, come il Monreale C5 che in casa, aveva lasciato l’intera posta in palio solo alla capolista Bagheria. Nove punti in tre partite, per una squadra come il Marsala che era precipitata in zona play out, sono linfa vitale e non solo per la classifica che adesso vede la formazione lilybetana in nona posizione a quota ventuno punti ma sono utili soprattutto per il morale.

Il Marsala ha avuto il merito di non disunirsi e non abbattersi dopo il due a zero subito nel corso della prima frazione di gioco. Un primo tempo, tutto sommato buono degli azzurri a cospetto di un Monreale ben trincerato nelle retrovie, ma che ha incassato le due reti, al quinto da Marchese e al quattordicesimo da Catalano, solo su banali errori difensivi. Tutt’altra storia nella ripresa, dove la formazione azzurra ha surclassato i padroni di casa sul piano atletico e a testa bassa, ha intavolato una trionfante e meritata rimonta. Il micidiale “uno-due” di Perrella e Pellegrino ha consentito di impattare sul due pari, annichilendo definitivamente il Monreale. Pizzo è devastante al 54′, quando dalla sinistra si presenta davanti al portiere e con freddezza va a realizzare il goal del due a tre che vale il sorpasso. Sugamiele cala la saracinesca nella porta azzurra e in ripartenza Pellegrino va a procurarsi un calcio di rigore che Pizzo realizza al 59′ minuto. Sul un calcio di rigore anche per il Monreale realizzato da Napoli fissa il punteggio sul 3 a 4.

Così ha commentato nel post partita Marco Anteri, al quale è stata affidata la squadra da dicembre: “Sono contento per questi tre risultati importanti ma dobbiamo continuare a lavorare pensando solo a giocare senza altre distrazioni. La vittoria di oggi è il frutto dell’ottimo lavoro svolto in settimana. Un plauso va fatto non solo a chi è sceso in campo ma anche a chi non ha giocato nemmeno un minuto; la forza del gruppo è anche questo.” Sabato prossimo impegno casalingo contro lo Sporting Alcamo

Il tabellino della gara

Monreale Calcio a a 5: Catalano Gabriele, Cipolla, Catalano Giacomo, Hamici, Carlino, Badalamenti, Napoli, D’Amico, Sorrentino, Marchese, Di Maria, Bruno. Allenatore Salvatore La Bianca

Marsala Futsal: Sugamiele, La Grutta, Trotta, Pellegrino, Costigliola, Farina, Pizzo, Perrella, Paladino, Foderà, Aiello, Patti. Allenatore Marco Anteri.

Arbitri: Campioni di Enna e Fabio di Caltanissetta;

Marcatori: 5’ Marchese (MO), 14’ Catalano Giacomo (MO), 38’ Perrella (MA), 40’ Pellegrino (MA), 54’ e 59’ su rigore Pizzo (MA), 60’+2 su rigore Napoli (MO);

Ammoniti: Farina (MA), Marchese (MO), Catalano Gabriele (MO);

Espulso: 60+2 D’Amico (MO).