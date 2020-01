A Marsala arriva il Premio Scuola Digitale. Evento finale all’Impero l’11 febbraio

Il Premio Scuola Digitale 2019-2020, promosso dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, è giunto alla sua fase finale e vede protagonisti gli studenti di tutta la Provincia di Trapani. Coordinato dal Liceo “Pascasino” di Marsala – che lo scorso maggio ha ospitato l’edizione siciliana di Futura, Festival della scuola digitale – adesso tutto è pronto per selezionare i finalisti che parteciperanno alla premiazione l’11 febbraio al Teatro Impero di Marsala.

Il premio prevede la suddivisione per gruppi di studenti del primo e del secondo ciclo, che abbiano proposto o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica. I progetti presentati dagli studenti mirano a sviluppare modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali, prototipi, nei settori del making, coding, robotica, creatività digitale, utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sviluppo sostenibile del territorio, ecc. La Provincia ha presentato 27 progetti, il numero più alto di tutta la Sicilia. Si è già insediata la Commissione giudicatrice che dovrà scegliere 12 progetti finalisti.

La giuria è presieduta da Maria Lisa Figuccia dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani. Gli altri componenti della Commissione sono: l’architetto nonché assessore Rino Passalacqua, Rosa Gabriele di Sicindustria Trapani, Antonino Zinnanti di Fab Lab G55 Partanna, Vito Pipitone dell’ISMED CNR Palermo e l’assistente amministrativo Daniela Alagna.

“E’ una grande occasione per gli studenti e le scuole della provincia di Trapani poter partecipare al Premio Scuola Digitale – dichiara la dirigente del Liceo Pascasino Anna Maria Angileri -. L’esperienza di Futura ha lasciato nel territorio importanti ispirazioni, lo dimostra l’ampia partecipazione delle scuole al Premio Scuola Digitale, registrando il primato in Sicilia. E’ motivo d’orgoglio per il “Pascasino” coordinare questo importante evento, come lo sarà, il prossimo anno, ospitare e coordinare l’edizione regionale del Premio”.