Vittoria esterna per il Bianco Arancio Petrosino

Parte bene il girone di ritorno per il Bianco Arancio sul difficile campo di Giuliana. Solito 4-3-3 per i Petrosileni che schiera Mr. Sammartano in porta, difesa con Genovese e Paladino centrali, Piccione a sinistra ed il giovane Rizzo a destra. In mezzo al campo Ben Dziri, Catania e Angileri con Samateh al centro dell’attacco, Panitteri a destra e Romeo a sinistra. Parte forte il Giuliana che vuole riscattare i 5 gol presi all’andata e al 26 passa in vantaggio. Al 40′ scaramucce tra Yankuba Samathe ed il suo diretto marcatore e l’arbitro li manda anzitempo sotto la doccia. Il primo tempo si chiude 1-0 a favore dei padroni di casa. Non ci sta il Petrosino che al 4′ pareggia con Panitteri. Entra Acciaro per Catania che al 23′ timbra il cartellino e porta in vantaggio il Bianco Arancio. Dopo 8 minuti pareggiano i padroni di casa. I Petrosileni però stanno meglio anche sotto il profilo atletico e creano tante occasioni da gol che sciupano sistematicamente fino al 36′, quando Ben Dziri Wael (migliore in campo insieme a Panitteri) conclude in rete una bella azione di Romeo. Dopo 4 minuti il capocannoniere dei Petrosileni, Umberto Panitteri, chiude la gara portando il risultato sul 2 a 4. Da segnalare nel corso della gara l’ingresso in campo di Saladino, Consentino, Montalto e Angileri Ivan.

Risultato importante per il Bianco Arancio in un campo molto difficile contro una squadra che si è rinforzata molto a dicembre. Tre punti che mantengono la terza posizione in classifica e fanno ben sperare per il proseguo del campionato.