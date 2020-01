Marsala: fino al 30 giugno sottoscrizione di proposte di legge al Comune

Il Comune di Marsala, con un Avviso Pubblico a firma del segretario generale Bernardo Triolo, rende noto che – fino al prossimo 30 giugno – sono disponibili i moduli per la sottoscrizione di due proposte di legge di iniziativa popolare in materia di elezione di Deputati e Senatori, nonchè di elezione diretta del Presidente della Repubblica e abolizione dell’istituto dei “senatori a vita”, entrambe promosse dalla “Lega per Salvini premier” (già annunciata nella Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/12/240/sg/html

. A tal fine, i cittadini – muniti di valido documento di riconoscimento – possono recarsi nell’Ufficio di Segreteria di via Garibaldi (Palazzo Municipale) nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedi dalle ore 9 alle ore 13; Martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17.