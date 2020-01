I Musicanti con Milagro Acustico in concerto al Parco della Musica di Roma il 31 gennaio

I Musicanti di Gregorio Caimi approdano a Roma. Venerdì 31 gennaio la band marsalese sarà impegnata in un grande concerto, nella Sala Petrassi dell‘Auditorium Parco della Musica. Il gruppo, assieme ai Milagro Acustico, suoneranno in “Terra Madre”, progetto condiviso, che ha come tema portante l’etica del soccorso e dell’aiuto al prossimo. Nel concerto si tenta di dipingere un affresco con le sfumature, i chiaroscuri e le policromie della cultura siciliana attraverso le proprie canzoni, spesso ispirate dalle figure più rappresentative della canzone “popolare”, come Rosa Balistreri e il poeta Ignazio Buttitta, ai quali le due formazioni hanno dedicato diversi album, con l’intenzione di rivendicare per la Sicilia il suo ruolo di crocevia al centro del Mediterraneo.

Il video di Terra Madre

Da diversi anni, i due gruppi collaborano nella realizzazione di nuovi brani e live – di cui uno al tramonto delle Saline Genna di Marsala la scorsa estate – pubblicando il videoclip “Terra Madre”, girato nel suggestivo Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina, nei monti sicani (AG). I Musicanti per l’occasione si presenteranno sul palco capitolino con Gregorio Caimi alle chitarre, Debora Messina voce, Gianluca Pantaleo al basso, Natale Montalto alla fisarmonica, Dario Li Voti alla batteria; i Milagro Acustico invece saliranno sul palco con Bob Salmieri al sassofono e percussioni, Marwan Samer voce e krakab, Andrea Pullone alle chitarre e Carlo Colombo alle percussioni. Ingresso: 15 euro più diritti di prevendita.