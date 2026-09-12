Spalletti non cerca alibi “Infortunati? Andare oltre e alzare il livello”

TORINO (ITALPRESS) –con l’obiettivo di confermare il proprio percorso e alzare ulteriormente il livello delle prestazioni. Alla vigilia della sfida in programma domani alle 20.45 al Mapei Stadium, Luciano Spalletti ha fatto il punto sulla squadra, a partire dall’assenza di Manuel Locatelli. “Ci dispiace quello che gli è successo. Questa assenza distribuisce responsabilità a tutti. Sappiamo quello che è il suo valore e quanto ci tiene a dare il proprio contributo. Ho visto una squadra attenta, vogliosa e disponibile a lottare, si sono allenati bene in maniera seria e professionale”.

L’allenatore bianconero ha poi sottolineato l’atteggiamento di Kolo Muani: “L’ho incontrato prima della conferenza, è venuto al campo ora, invece che all’ora di cena, preferendo passare tempo con i compagni di squadra, questo fa capire la voglia di contribuire a fare bene”. L’assenza di Locatelli, secondo Spalletti, non condizionerà le scelte tattiche: “Senza Locatelli non cambia niente, possiamo fare qualsiasi schiaramento, la rosa ce lo permette”.

Tra i giocatori chiamati a recitare un ruolo importante c’è anche Teun Koopmeiners, che il tecnico vede in crescita dopo aver acquisito maggiore continuità. “Con Koopmeiners adesso c’è una conoscenza più approfondita. La differenza per i calciatori è chiaramente avere più minutaggio a disposizione. Ora è molto più libero, più sciolto. Lui è un calciatore totale, mi aspetto una grande partita”.

Parole positive anche per Douglas Luiz: “L‘ha fatto vedere da più parti di essere un giocatore forte, aveva bisogno di risentire fiducia nelle sue qualità. Teneva un pò troppo la palla, la trascinava. Ora ha capito che più la muove, più tocca palloni davanti la difesa. Sa giocare lungo e corto, è un calciatore resistente, fisico e disponibile per i compagni di squadra”.

Spalletti ha quindi parlato della situazione degli indisponibili. “McKennie e Cambiaso difficilmente ci saranno domani, faremo un provino domattina con Andrea. Sarr sarà invece a disposizione”. Il tecnico su quest’ultimo ha aggiunto: “Sarr crea curiosità perchè è un calciatore completo, lo trovi da tutte le parti in maniera precisa e puntuale. Ha corsa e resistenza. E in questo andare in giro ad esplorare ci mette anche qualità. Siamo convinti di avere a disposizione un calciatore forte”.

Su Woltemade, invece, Spalletti ha evidenziato il rapido inserimento nel gruppo: “Si è fatto apprezzare sin dal primo allenamento. Ci ha fatto vedere che sa stare in campo, sicuramente prima o dopo sarà della partita domani“.

Nel finale, l’allenatore bianconero ha indicato la strada per la trasferta emiliana, chiedendo alla Juventus di alzare ulteriormente l’asticella: “Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci facendo delle gare da Juventus alzando ancora il nostro livello. Dobbiamo andare oltre qualsiasi cosa ci succeda. Il Sassuolo? E’ una squadra che si è contraddistinta negli anni per qualità di gioco, è una delle migliori nella riconquista del possesso e successiva ripartenza. Faccio i complimenti anche alla società perchè ha sempre creato un ambiente equilibrato, parlano tutti allo stesso modo del Sassuolo. Andiamo a giocare una partita difficilissima contro una squadra allenata bene”.

Infine, una battuta su Gatti: “E’ un calciatore con caratteristiche ben precise. Ora si sta allenando con continuità, lui come tutti gli altri avrà minutaggio per far vedere il suo valore. Abbiamo una difesa con calciatori di primissimo livello”.

– Foto: Ipa Agency –

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