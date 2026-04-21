Valderice, pulizia straordinaria del litorale: “Pronti per la stagione estiva” ￼

Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia straordinaria e decoro urbano lungo il litorale di Valderice, nel tratto compreso tra Bonagia e Rio Forgia. Un’operazione ritenuta fondamentale dall’amministrazione comunale per restituire piena fruibilità e bellezza a uno dei punti più suggestivi del territorio, in vista dell’arrivo della stagione estiva. A fare il punto è il sindaco Francesco Stabile, che sottolinea l’importanza dell’intervento: “Si tratta di un’azione concreta per valorizzare il nostro litorale e renderlo accogliente per cittadini, sportivi e visitatori che ogni anno scelgono queste zone per godere dei nostri panorami”.

I lavori stanno interessando un’ampia fascia costiera e vedono impegnati gli operatori comunali in collaborazione con il personale dell’ESA (Ente Sviluppo Agricolo) della Regione Siciliana e i manutentori del Libero Consorzio. Una sinergia tra enti che, secondo il primo cittadino, rappresenta un segnale positivo. “Vedere le istituzioni collaborare concretamente sul campo – aggiunge Stabile – è la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta. Stiamo accelerando per essere pronti già nei prossimi giorni e rendere pienamente fruibile la nostra passeggiata”. L’obiettivo è quello di garantire un litorale curato e accessibile, capace di valorizzare le bellezze naturalistiche della zona e offrire un’esperienza di qualità a chi frequenta la costa. Il sindaco ha infine voluto rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nelle attività: “Un grazie a chi, anche sotto il sole, sta lavorando per la cura e il decoro di Valderice”.