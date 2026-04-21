Il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella ha annunciato che San Francesco di Paola sarà compatrono della città di Partanna. Il contenuto del decreto è stato letto dal Vescovo durante la celebrazione per San Francesco di Paola proprio a Partanna. Monsignor Giurdanella ha fatto riferimento alla richiesta avanzata da don Antonino Gucciardi e don Mario Giammarinaro e al riconoscimento dell’esempio luminoso di vita evangelica del Santo, fondatore dell’Ordine dei Minimi, “insigne per umiltà, carità e penitenza, e modello autentico di sequela di Cristo”. San Francesco di Paola sarà compatrono della città, a fianco del patrono San Vito.