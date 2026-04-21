Al Parco Lilibeo la prima “Caccia al Tesoro Archeologica” il 26 aprile

Domenica 26 aprile, il Parco Archeologico di Lilibeo si trasforma in un campo di esplorazione per i più piccoli. La cooperativa ArcheOfficina presenta il nuovo appuntamento di ArcheoFamily, inaugurando per la prima volta l’attività “Caccia al Tesoro Archeologica”. L’iniziativa, curata da archeologi professionisti, propone un approccio alla storia dinamico e ludico. I bambini (5-11 anni) saranno guidati alla scoperta dell’area di Capo Boeo non come semplici spettatori, ma come veri cercatori di tracce. Attraverso l’interpretazione di segni e simboli lasciati dagli antichi abitanti di Lilybaeum, i piccoli partecipanti potranno ricostruire la vita quotidiana di 2000 anni fa. L’attività mira a stimolare la curiosità dei bambini attraverso l’archeologia sperimentale e il gioco inclusivo, rendendo il museo un luogo vivo e accessibile.