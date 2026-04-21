Marsala, Dammusello ancora al buio: la denuncia dei residenti

Un grave disservizio legato all’illuminazione pubblica sta interessando da mesi la contrada Dammusello, a Marsala. A segnalarlo è il cittadino Francesco D’Amico, che attraverso una nota denuncia una situazione diventata ormai insostenibile per i residenti della zona. “Viviamo solo con la luce del sole – scrive –. Al tramonto il buio avvolge le nostre strade e restiamo in attesa del nuovo giorno per sentirci vivi alla luce del mattino”. Una condizione che, secondo quanto riferito, si protrae da tempo e che sta creando non solo disagi, ma anche un crescente senso di insicurezza tra gli abitanti. Il buio totale nelle ore serali e notturne, infatti, amplifica ogni rumore e contribuisce ad alimentare timori e preoccupazioni. “Persino lo scorazzare dei cani randagi sembra segnalare presenze oscure e sospette”, sottolinea D’Amico, descrivendo un clima di inquietudine che rende difficile la quotidianità.

Il paragone è forte: “Marsala sembra piombata negli anni bui del passato, nel senso metaforico e reale”. Una frase che racchiude il disagio di una comunità che si sente abbandonata e chiede interventi urgenti. L’appello è rivolto direttamente all’amministrazione comunale e al sindaco, affinché si facciano carico della problematica e ripristinino al più presto un servizio essenziale come l’illuminazione pubblica. I residenti auspicano inoltre che si possano aggiungersi altre segnalazioni della zona, per dare maggiore forza alla richiesta di intervento. La vicenda riaccende i riflettori sulle condizioni delle periferie marsalesi e sulla necessità di garantire servizi adeguati e sicurezza ai cittadini.

(foto di repertorio)