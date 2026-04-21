Elezioni Marsala, il 26 aprile si presentano liste e candidature

La Segreteria Generale del Comune di Marsala, diretta da Andrea Giacalone, rende noto che l’Ufficio di competenza resterà aperto anche nella giornata di domenica prossima, 26 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 13:30. E ciò, al solo fine di agevolare la presentazione delle liste elettorali e delle candidature, tenuto conto che – come da normativa che regola la materia – devono essere presentate alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione”.

I Presidenti di Seggio, come stabilisce la normativa in materia, sono nominati dal Presidente della Corte D’appello tra gli iscritti all’apposito Albo. Per il corretto funzionamento delle sezioni elettorali, pertanto, occorre provvedere alla predisposizione di un elenco per l’eventuale surroga dei Presidenti rinunciatari o comunque impediti, non sostituiti direttamente dalla Corte d’Appello competente per territorio. Nel suddetto elenco saranno inseriti quanti, in possesso dei requisiti, presenteranno istanza entro il prossimo 8 maggio, utilizzando l’apposito modello, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/page/413673. Con proprio decreto, il sindaco Massimo Grillo ha disposto – su proposta del dirigente del settore Affari Generali – che nella successiva giornata del 14 maggio, a Palazzo Comunale (ore 11:30), sarà effettuato il sorteggio fra quanti risultano inseriti nel suddetto elenco.